В Одесі затримали члена терористичного угруповання "комуністи-революціонери" (фото)

Служба безпеки України провела чергову антитерористичну спецоперацію в Одесі, затримавши довірену особу лідера терористичного угруповання «комуністи-революціонери».

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ, зазначивши, що сам лідер антиукраїнського руху наразі переховується у Торезі, підконтрольному терористичній організації «ДНР».

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«Раніше судимий одесит отримав від свого куратора завдання налагодити контакти з представниками радикальних структур Одеси та створити на їх базі підпільний рух, спрямований на дестабілізацію обстановки в регіоні, в тому числі й через організацію терактів», - поінформували в СБУ.

В оселі терориста під час обшуку СБУ вилучила постріли для гранатомету, агітаційні матеріали та літературу антиукраїнського змісту, комп’ютерну техніку, зазначається в повідомленні.

Тривають невідкладні слідчі дії, зокрема перевіряється інформація щодо причетності членів терористичного угруповання «комуністи-революціонери» до здійснення диверсій в Одеській області, додали в СБУ.