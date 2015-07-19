Бійці Нацгвардії в Широкиному захопили ворожу БМП-2 з повним боєкомплектом

16:24, 19 липня 2015
Війна
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Бійці батальйону оперативного призначення Національної гвардії України "Донбас" у Широкиному під Маріуполем відбили у незаконних збройних формувань БМП-2 з 30-мм гарматою, 7,62-мм кулеметом і ПТУР «Конкурс».

/ Фото УНІАН

Як повідомили УНІАН у прес-службі Нацгвардії, трофейна БМП має порвану гусеницю і побиту оптику. Зате трансмісія, двигун, гармата і система управління вогнем - в робочому стані.

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