Бійці Нацгвардії в Широкиному захопили ворожу БМП-2 з повним боєкомплектом

Бійці батальйону оперативного призначення Національної гвардії України "Донбас" у Широкиному під Маріуполем відбили у незаконних збройних формувань БМП-2 з 30-мм гарматою, 7,62-мм кулеметом і ПТУР «Конкурс».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Нацгвардії, трофейна БМП має порвану гусеницю і побиту оптику. Зате трансмісія, двигун, гармата і система управління вогнем - в робочому стані. Читайте такожНа передовій підрозділи ЗСУ замінюють Нацгвардію та МВС Бойову машину піхоти відбуксирували у розташування української армії.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter