На передовій підрозділи ЗСУ замінюють Нацгвардію та МВС

Про це повідомляє "Украинская правда" з посиланням на брифінг спікера АТО Дмитра Гуцуляка.

"На деяких напрямках відбувається планова ротація на передових рубежах. Підрозділи Нацгвардії і МВС змінюють Збройні сили", - сказав він.

Разом з тим, за його словами, мова не йде про повне виведення підрозділів МВС із зони АТО.

"Підрозділи, що виводяться в тил, вони не мають важкої техніки. А в разі загострення ситуації з боку проросійських терористів, вони знаходяться в бойовій готовності прибути на посилення армії", - додав Гуцуляк.

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