За добу в зоні АТО загинув 1 військовий і ще 3 поранені
13:02, 24 липня 2015Війна
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За минулу добу Україна втратила одного військовослужбовця.
Бойовики понад 70 раз обстріляли позиції ВСУ / УНІАН
За минулу добу внаслідок бойових дій в зоні проведення антитерористичної операції загинув один український військовий і ще троє отримали поранення.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.
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Як повідомляв УНІАН, впродовж минулої доби, 23 липня, проросійські бойовики здійснили 78 обстрілів українських позицій, у тому числі 35 - з 18:00 по 24:00.
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