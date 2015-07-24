За добу в зоні АТО загинув 1 військовий і ще 3 поранені

За минулу добу внаслідок бойових дій в зоні проведення антитерористичної операції загинув один український військовий і ще троє отримали поранення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.

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Як повідомляв УНІАН, впродовж минулої доби, 23 липня, проросійські бойовики здійснили 78 обстрілів українських позицій, у тому числі 35 - з 18:00 по 24:00.