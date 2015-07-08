За добу на Донбасі загинули двоє бійців АТО, 10 отримали поранення

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Олександр Мотузяник.

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Як повідомляв УНІАН, за даними штабу АТО, з 18.00 до опівночі 7 липня терористи 40 разів обстріляли українських військових.