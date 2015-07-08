За добу на Донбасі загинули двоє бійців АТО, 10 отримали поранення
12:58, 08 липня 2015Війна
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Минулої доби в зоні проведення АТО на сході України внаслідок активних бойових дій двоє українських військовослужбовців загинули, 10 бійців отримали поранення.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Олександр Мотузяник.
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Як повідомляв УНІАН, за даними штабу АТО, з 18.00 до опівночі 7 липня терористи 40 разів обстріляли українських військових.
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