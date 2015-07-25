Через обстріли бойовиками Станиці Луганської поранено військового і мирну мешканку

У Станиці Луганській за вчорашню добу, 24 липня, у результаті обстрілу бойовиків зруйновано три будинки, перебито газопровід, а також було поранено місцеву мешканку і військового Збройних Сил України.

Як говориться у повідомленні прес-служби Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, учора продовжилися інтенсивні обстріли Станиці Луганської з боку незаконних збройних формувань. Так, з 23.00 до 2.00 бойовики били по населеному пункту з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів. У результаті обстрілу перебито газову трубу, 1600 абонентів залишилися без газу, зруйновано три будинки на вул. Лермонтова і Барабашова.

Читайте такожСитуація в зоні АТО: понад 70 обстрілів за добу

Не обійшлося і без постраждалих - місцева жителька отримала поранення, наступивши на «розтяжку», а на блокпосту було поранено кулею снайпера військового. За словами лікаря, пацієнти перебувають у задовільному стані.

«Станиця продовжує бути найгарячішою точкою Луганської області. Найближчим часом я планую поїхати туди, щоб особисто подивитися на руйнування за останні тижні», - зазначив керівник обласної військово-цивільної адміністрації Георгій Тука.