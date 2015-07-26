На блокпосту в зоні АТО боєць Нацгвардії наклав на себе руки
15:04, 26 липня 2015Війна
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30-річний військовослужбовець Національної гвардії 25 липня наклав на себе руки на блокпосту на Донбасі.
Нацгвардієць нібито сам залишив розташування частини / Фото УНІАН
Як повідомляє прес-служба Нацгвардії, «вчора на одному із блокпостів у зоні проведення антитерористичної операції укоротив собі віку мобілізований військовослужбовець Національної гвардії 1984 року народження».
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У пресс-службі наголосили, що напередодні боєць самовільно залишив розташування частини і зловживав спиртними напоями, після чого ввечері скористався вогнепальною зброєю і наклав на себе руки.
Вживаються заходи із з’ясування усіх обставин події.
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