На блокпосту в зоні АТО боєць Нацгвардії наклав на себе руки

Як повідомляє прес-служба Нацгвардії, «вчора на одному із блокпостів у зоні проведення антитерористичної операції укоротив собі віку мобілізований військовослужбовець Національної гвардії 1984 року народження».

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У пресс-службі наголосили, що напередодні боєць самовільно залишив розташування частини і зловживав спиртними напоями, після чого ввечері скористався вогнепальною зброєю і наклав на себе руки.

Вживаються заходи із з’ясування усіх обставин події.