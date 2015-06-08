На Волині під час несення служби застрелився 40-річний інспектор ДАІ

Про це повідомляє відділ зв’язків з громадськістю ГУМВД України в Волинській області.

"Подія трапилася сьогодні о 8.45 на стаціонарному посту ДПС у селищі Цумань Ківерцівського району, де інспектор ніс службу із забезпечення безпеки дорожнього руху", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожЕкс-голова Харківської облради покінчив життя самогубством - ЗМІ

Як зазначається, вказаний факт зареєстровано в Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень УМВС України у Волинській області. На місці події працюють слідчо-оперативні групи ківерцівського райвідділу та УМВС, експерти-криміналісти.

За даними правоохоронців, проводиться перевірка з метою з’ясування причин і обставин смерті працівника міліції.