На Волині під час несення служби застрелився 40-річний інспектор ДАІ
12:06, 08 червня 2015Суспільство
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На Волині під час несення служби 40-річний інспектор ДАІ застрелився із табельної зброї.
Проводиться перевірка з метою з’ясування причин і обставин смерті працівника міліції / Фото УНІАН
Про це повідомляє відділ зв’язків з громадськістю ГУМВД України в Волинській області.
"Подія трапилася сьогодні о 8.45 на стаціонарному посту ДПС у селищі Цумань Ківерцівського району, де інспектор ніс службу із забезпечення безпеки дорожнього руху", - йдеться в повідомленні.
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Як зазначається, вказаний факт зареєстровано в Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень УМВС України у Волинській області. На місці події працюють слідчо-оперативні групи ківерцівського райвідділу та УМВС, експерти-криміналісти.
За даними правоохоронців, проводиться перевірка з метою з’ясування причин і обставин смерті працівника міліції.
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