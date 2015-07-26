Провокацію бойовиків з використанням танків під Щастям зафіксувала ОБСЄ - прес-центр АТО
17:49, 26 липня 2015Війна
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Бойовики відкрили вогонь по позиціях сил АТО під Щастям з району населеного пункту Обозне, Збройні сили відкрили вогонь у відповідь з незабороненої Мінськими угодами зброї.
REUTERS
Це сталося близько 11.55 сьогодні, 26 липня, повідомляє прес-центр АТО.
Згідно з повідомленням, противник застосував танки, СПГ, стрілецьку зброю та декілька мотопіхотних підрозділів.
Читайте такожБойовики не припиняють обстрілів позицій українських військ та населених пунктів – Мотузяник"Цю подію зафіксовано представниками місії ОБСЄ з одного і другого боку, які на той час знаходилися неподалік населеного пункту Щастя, очікуючи посла з гуманітарних питань ОБСЄ Фріша. Українська сторона СЦКК розцінює цей випадок як явну провокацію, спрямовану на дискредитацію Збройних Сил України", - повідомляє прес-центр АТО.
О 14:20 вогонь було припинено завдяки зусиллям української сторони СЦКК.
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