Провокацію бойовиків з використанням танків під Щастям зафіксувала ОБСЄ - прес-центр АТО

Це сталося близько 11.55 сьогодні, 26 липня, повідомляє прес-центр АТО.

Згідно з повідомленням, противник застосував танки, СПГ, стрілецьку зброю та декілька мотопіхотних підрозділів.

Читайте такожБойовики не припиняють обстрілів позицій українських військ та населених пунктів – Мотузяник"Цю подію зафіксовано представниками місії ОБСЄ з одного і другого боку, які на той час знаходилися неподалік населеного пункту Щастя, очікуючи посла з гуманітарних питань ОБСЄ Фріша. Українська сторона СЦКК розцінює цей випадок як явну провокацію, спрямовану на дискредитацію Збройних Сил України", - повідомляє прес-центр АТО.

О 14:20 вогонь було припинено завдяки зусиллям української сторони СЦКК.