У Міноборони представили нову форму ЗСУ
14:11, 27 липня 2015Війна
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У Міністерстві оборони пройшла презентація нової форми Збройних сил України.
Представлена уніформа ВСУ / twitter.com/APUkraine
Про це повідомляє Адміністрація президента в Twitter.
У миктроблозі також виклали фотографію різних модифікацій військової форми - від парадної до зимової.
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Як повідомляв УНІАН, раніше нову форму для українських військовослужбовців презентував на своїй сторінці Facebook радник президента Юрій Бірюков.
У Міноборони представили нову форму ЗСУ pic.twitter.com/4V2eI8mj9y
— APU (@APUkraine) 27 июля 2015
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