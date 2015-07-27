У Міноборони представили нову форму ЗСУ

14:11, 27 липня 2015
Війна
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У Міністерстві оборони пройшла презентація нової форми Збройних сил України.

униформа ВСУ / twitter.com/APUkraine

Про це повідомляє Адміністрація президента в Twitter.

У миктроблозі також виклали фотографію різних модифікацій військової форми - від парадної до зимової.

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Як повідомляв УНІАН, раніше нову форму для українських військовослужбовців презентував на своїй сторінці Facebook радник президента Юрій Бірюков.

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