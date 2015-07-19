Українські військові отримають нову форму (фото)
02:05, 19 липня 2015Війна
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В Україні нарешті з'являється сучасна армія.
Так виглядає нова військова форма / Facebook/Юрій Бірюков
Радник президента Юрій Бірюков виклав на своїй сторінці у Facebook фото, де продемонстровано нову форму для військових Збройних сил України.
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