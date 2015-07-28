Кремль заборонив матері затриманого російського спецпризначенця провідати сина в Києві - СБУ
19:50, 28 липня 2015Війна
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Затриманого в Луганській області російського спецпризначенця Олександра Александрова не може відвідати матір через позицію Москви.
REUTERS
Про це повідомляє ТСН.uа з посиланням на Twitter прес-служби СБУ.
"До затриманого російського військового Александрова не може приїхати мати. Москва не пускає", - йдеться в повідомленні.
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Як повідомляв УНІАН, суд над затриманими в Україні бійцями спецназу ГРУ Євгеном Єрофєєвим і Олександром Александровим запланований на вересень.
#СБУ - До затриманого російського військового Александрова не може приїхати мати. Москва не пускає
— СБ України (@ServiceSsu) 28 июля 2015
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