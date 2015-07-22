У Міноборони РФ відмовились від затриманих в Україні російських спецпризначенців

Про це повідомляє Газета.ру.

Як випливає з відповіді Міноборони, вони проходили військову службу в Росії, проте приїхали в Україну вже після звільнення.

Це перше документальне підтвердження їх статусу від військового відомства. За словами адвокатів затриманих, Міноборони досі не відповіла на жоден запит української сторони.

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У відповіді Міноборони РФ говориться, що затримані в Україні Олександр Александров Євген Єрофєєв дійсно проходили військову службу в армії Росії. Однак «події, пов'язані з їх виїздом із Російської Федерації і перебуванням на території України, відбулися після звільнення з військової служби і не пов'язані з її проходженням».

Сержант Александров і його командир капітан Єрофєєв були захоплені українськими військовими поблизу міста Щастя Луганської області 16 травня. При перестрілці вони отримали поранення. Під час бою з ними загинув український військовий Вадим Пугачов.

На допиті затримані росіяни заявили, що вони діючі військові та служать в 3-й окремій гвардійській бригаді спецназу РФ, що дислокується в Тольятті. На відеозапису допиту росіян, опублікованому українською стороною, Александров і Єрофєєв заявили, що прибули в Україну 26 березня 2015 року у складі батальйону з 220 чоловік.