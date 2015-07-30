Бойовики з артилерії обстріляли Дзержинськ: є загиблі, пошкоджено газопровід та знеструмлено 2 шахти

Про це повідомляє відділ зв’язків з громадськістю ГУМВД України в Донецькій області.

"Вночі близько 03:00 бойовики обстріляли центральну частину міста Дзержинська. Загинуло 2 місцевих жителя, чоловіки 1982 та 1956 року народження", - йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, пошкоджено газопровід.

"В результаті попадання снарядів частина міста залишилась без електропостачання. Було знеструмлено 2 шахти, більше 200 шахтарів залишились під землею. На даний момент вони евакуйовані", - додали у відділі зв’язків з громадськістю.

За даними правоохоронців, на місці обстрілу працює слідчо-оперативна група Дзержинського МВ. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.

Як повідомляв УНІАН, за даними прес-центру АТО, бойовики продовжують обстрілювати сили АТО зі 152-мм артилерії всупереч Мінським угодам.

Так, протягом минулої ночі в зоні антитерористичної операції противник продовжував порушувати режим тиші із використанням забороненого озброєння практично уздовж усієї лінії розмежування.