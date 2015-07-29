Бойовики у Станиці Луганській обстріляли газопровід, без газу залишилися майже 1,5 тисячі абонентів

За минулу ніч у Станиці Луганській найбільш інтенсивний обстріл з боку бойовиків був з 21.00 до 22.00 з протитанкових гранатометів і мінометів. У результаті перебито газопровід на вул. Москва-Донбас, 1469 абонентів залишилися без газу.

Як зазначається у повідомленні прес-служби Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, ведуться відновлювальні роботи. Інформації про постраждалих не надходило.

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Також сказано, що у с. Троїцьке в результаті мінометного обстрілу прямим влученням було знищено будинок. Серед людей постраждалих не було, але загинули дві собаки, які охороняли будівлю.

«Повністю зруйновані будівлі у Станиці говорять про те, що бандити так званої "ЛНР" просто вирішили випалити населений пункт вогнем, незважаючи на людей і руйнування», - зазначив керівник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Георгій Тука.