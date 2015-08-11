Бійцям АТО видають непридатну для літа форму - Бірюков

Про це повідомив радник президента Юрій Бірюков на своїй сторінці у Facebook.

Насправді наразі бійці шостої хвилі мобілізації продовжують отримувати форму із тканини, яка не годиться для літа.

У повідомленні Бірюкова йдеться, що у січні-лютому 2015 року Міноборони отримало польову форму з тканини 2701 в кількості 10 тис. комплектів.

"Тканина годиться для верхніх шарів зимової форми, але тканину не можна використовувати для літньої польової форми. І питання навіть не в тому, що вона "парка скляшка", а в тому, що вона легко палає і плавиться. Але у січні-лютому 2015 року не було, а тут я дуже чітко кажу – не було інших варіантів", - наголосив він.

При цьому за останніми контрактами за останні два місяці вже отримано 93 тисячі комплектів форми з "нормальної тканини".

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Водночас радник президента повідомив, що мобілізованим під час п'ятої та шостої хвилі частково продовжували видавати одяг з тканиною 2701.

"І ось тут настав момент істини - Служба тилу Генерального штабу пішла на відверте службове підроблення, надавши нам довідку про те, що форми з тканини 2701 немає", - пише Бірюков.

Крім того, він додав, що сьогодні на складі в 169 в/ц "Десна" бачив форму з тканини 2701, яка видається мобілізованим шостої хвилі.

Радник президента зазначив, що про ситуацію він вже доповів міністру оборони України.