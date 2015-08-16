Тандіт: Переговори про обмін полоненими можуть відновити у понеділок (відео)

Про це в ефірі «5 каналу» заявив радник глави СБУ Юрій Тандіт.

Він наголосив, що група переговорників у суботу, 15 серпня, виїхала до Мар’їнки, але на під’їзді до блокпосту виникли серйозні проблеми.

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«Унаслідок того, що у ході проведення операції з боку Донецька змінювалися умови: пропонувалося виїхати на їхню територію, ми не побачили остаточних списків, які вони повинні були показати нам, було прийнято рішення перенести операцію зі звільнення заручників», – зазначив Тандіт.

«Ми сподіваємося, що з понеділка (17 серпня - Ред.) продовжимо переговори, щоб забрати цю групу», – повідомив радник глави СБУ.

Раніше УНІАН повідомляв, що бойовики в останній момент зірвали обмін полоненими, підготовка до якого тривала три місяці.