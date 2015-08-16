Бойовики в останню мить зірвали обмін полоненими, підготовка до якого тривала три місяці

В останню мить вони висунули вимоги, погодитися на котрі українські переговорники не могли з міркувань безпеки, передає ТСН.

Обмін готувався протягом трьох місяців. Сторони вийшли на "фінішну пряму" процесу два дні тому. З українського боку в процесі активну участь брали волонтери, військові та працівники СБУ.

Маріупольський суд змінив санкцію для обвинувачених у бандитизмі, пограбуваннях і вбивствах осіб із тримання під вартою на домашній арешт. Ця юридична формальність дозволяла вивести обумовлених із бойовиками кримінальних авторитетів із зали суду, посадити в автобуси та вирушити на лінію розмежування сторін.

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Усього було домовлено про обмін у форматі 13 на 13. Серед полонених українських військових мали б звільнити офіцерів, які провели в неволі рік після трагічних подій під Іловайськом.

Однак в останній момент бойовики несподівано висунули нові вимоги. Зокрема, йшлося про проведення обміну на території, підконтрольній "ДНР", а не нейтральній смузі.

Переговори тривали більше доби на самісінькій передовій, та завершилися фіаско.

Як повідомляв УНІАН, раніше радник заступника міністра оборони Василь Будик заявляв, що у будівлі колишньої СБУ в Донецьку утримують у полоні 37 українських військових.