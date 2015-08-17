Із полону бойовиків за рік звільнили 2852 людини - Геращенко
Геращенко розповіла скільки українських солдатів звільнили з полону бойовиків.
Із полону бойовиків упродовж року звільнили 2 тис. 852 людини.
Про це повідомила уповноважений президента України з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях Ірина Геращенко у Facebook.
"Залишаються в полоні 172 людини. Цифра змінюється і завдяки тому, що вдається звільнити хлопців, і тому, що, на жаль, не підтверджується інформація про полон", - написала Геращенко.
Вона також підкреслила, що триває робота з пошуку зниклих безвісти та ідентифікації загиблих.
"На сьогодні зниклими в зоні АТО вважаються 846 осіб", - додала Геращенко.
Читайте такожВ СБУ заявили, що на Донбасі зниклими безвісти вважаються 846 людей
Як повідомлялося, 16 серпня ватажки терористів зірвали обмін полоненими. В останню мить вони висунули вимоги, погодитися на які українські переговорники не могли з міркувань безпеки.
Обмін готувався протягом трьох місяців. Усього було домовлено про обмін у форматі 13 на 13. Серед полонених українських військових мали б звільнити офіцерів, які провели в неволі рік після трагічних подій під Іловайськом.
Однак в останній момент бойовики несподівано висунули нові вимоги. Зокрема йшлося про проведення обміну на окупованій території, а не нейтральній смузі.