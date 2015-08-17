Із полону бойовиків за рік звільнили 2852 людини - Геращенко

Із полону бойовиків упродовж року звільнили 2 тис. 852 людини.

Про це повідомила уповноважений президента України з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях Ірина Геращенко у Facebook.

"Залишаються в полоні 172 людини. Цифра змінюється і завдяки тому, що вдається звільнити хлопців, і тому, що, на жаль, не підтверджується інформація про полон", - написала Геращенко.

Вона також підкреслила, що триває робота з пошуку зниклих безвісти та ідентифікації загиблих.

"На сьогодні зниклими в зоні АТО вважаються 846 осіб", - додала Геращенко.

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Як повідомлялося, 16 серпня ватажки терористів зірвали обмін полоненими. В останню мить вони висунули вимоги, погодитися на які українські переговорники не могли з міркувань безпеки.

Обмін готувався протягом трьох місяців. Усього було домовлено про обмін у форматі 13 на 13. Серед полонених українських військових мали б звільнити офіцерів, які провели в неволі рік після трагічних подій під Іловайськом.

Однак в останній момент бойовики несподівано висунули нові вимоги. Зокрема йшлося про проведення обміну на окупованій території, а не нейтральній смузі.