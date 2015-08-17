Сартану обстріляли з підконтрольних бойовикам селищ - штаб
10:18, 17 серпня 2015Війна
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Обстріл Сартани був проведений з боку контрольованих російськими військовими і бойовиками селищ Саханка — Комінтернове.
Сартану обстріляли в ніч на 17 серпня / 0629.com.ua
Про це сьогодні у Сартані повідомив заступник командувача штабу сектору М Валерій Водолазький, передає місцевий сайт 0629.
За його інформацією, обстріл вівся із самохідних артилерійських установок 152 мм і мінометів 120 мм. У селищі залишилися розкиданими розірвані снаряди.
За інформацією міського голови Юрія Хотлубея, наразі все селище обстежене. Боєприпасів не виявлено.
Раніше сьогодні повідомлялося, що внаслідок обстрілу бойовиками передмістя Маріуполя загинули двоє мирних жителів, 6 отримали поранення, в тому числі дитина та її мати перебувають у важкому стані.
Штаб допомоги постраждалим терміново розгортають у Сартані
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