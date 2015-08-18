Бойовики обстріляли з артилерії Станицю Луганську, Кримське та Валуйське, пошкоджено будинки та газопровід

У Луганській області за минулу добу, 17 серпня, бойовики обстріляли Станицю Луганську, сел. Кримське і с. Валуйське з важкого озброєння, пошкодивши будинки і газопровід.

Як йдеться в повідомленні прес-служби Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, в області триває ескалація конфлікту з боку незаконних збройних формувань.

Інтенсивного обстрілу зазнали смт Станиця Луганська, сел. Кримське, с. Валуйське і район залізничної станції «Вільхова».

По Станиці вели вогонь із 21.15 до 2.15 ночі з озброєння калібру 122 мм та із САУ. Внаслідок обстрілу згорів будинок, в якому проживала бабуся, ще в одному сталося загоряння. Також зафіксовано пошкодження покрівлі в кафе в центрі селища.

Із важкого озброєння обстріляли с. Валуйське Станично-Луганського району - знищено покрівлю на 6 будинках.

Крім того, майже повністю розбитий важкими снарядами газопровід біля залізничної станції «Вільхова» - 506 абонентів залишилися без газу. Ведуться ремонтні роботи.

Із 122-мм артилерії обстріляли також сел. Кримське. Обійшлося без жертв і руйнувань.

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«Терористи продовжують використовувати заборонене Мінськими домовленостями озброєння в Луганській області. Газові служби шоковані пошкодженням газопроводу в Станично-Луганському районі. За їхніми словами, такі ушкодження вони бачили вперше. Бойовики почали «точковий обстріл» області, інтенсивно обстрілюючи вночі то один прифронтовий район, то інший», - зазначив керівник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Георгій Тука.