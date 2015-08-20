Найбільш напружена ситуація в зоні АТО залишається в районі Маріуполя

Про це повідомив прес-секретар адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник. "Найбільш напружений район бойових дій – передова лінія української оборони Новотроїцьке-Богданівка-Старогнатівка. На цих рубежах вчора відбулося 4 ворожих минометно-артилерійських обстріли", - зазначив він.

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На луганському напрямку бойові дії вчора велися лише на сході та крайньому заході області. Протягом доби бойовики здійснили 5 збройних провокацій, переважно із застосуванням гранатометів, ведучи вогонь з правого берега Сіверського Донця в районі населених пунктів Болотене, Станиця Луганська, Щастя, поінформував Мотузяник.

На ділянці фронту від Старого Айдару до Попасної вчора бойовики активності не проявляли. Проте в районі окупованого Первомайська та його передмість активно працюють ворожі мінери та диверсанти, внаслідок чого вчора українські війська зазнали втрат поблизу села Оріхове та міста Попасна, сказав речник.

Також вчора було зафіксовано 4 обстріли українських укріплень поблизу села Троїцьке, що на межі Луганської та Донецької областей. Вогонь вівся з ворожих мінометів, що розташовані біля сусіднього села Калинове.

На ділянці фронту від Авдіївки до Мар’їнки намітилася тенденція до зниження інтенсивності бойових дій, сказав він. Зокрема, вчора було зафіксовано лише одтг епізод застосування важкого озброєння противника на цих рубежах: близько 6-ї ранку Мар’їнку обстріляв ворожий танк. Перестрілки між загонами бойовиків та силами АТО на передньому краї у Опитному Пісках, Красногорівці та Мар’їнці тривають, повідомив Мотузяник.