Бойовики продовжують обстріли позицій сил АТО на донецькому напрямку

Про це повідомив прес-центр АТО на сторінці в соцмережі. "Противник суттєво зменшив кількість обстрілів позицій українських військ з озброєння, калібр якого перевищує 100 міліметрів і в основному застосовує стрілецьку зброю", - йдеться в повідомленні.

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"Водночас, і надалі, на донецькому напрямку бойовики проявляють найбільшу активність. Так минулої доби, з 18 години і до опівночі, ворог практично постійно обстрілював з гранатометів, стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів наші позиції у селищах Мар’їнка, Опитне, Піски. А близько 19 години, найманці двічі з 82-міліметрових мінометів били по силах АТО в Красногорівці. Крім того близько 9 вечора і майже опівночі окупанти з озброєння БМП вели вогонь по наших опорних пунктах в Опитному", - повідомив прес-центр.

В Луганській області, майже о 20 годині, бандформування обстріляли з гранатометів, зенітної установки українських бійців у селищі Щастя.

Поблизу Маріуполя о 18.05, з мінометів калібру 82 міліметри, злочинці били по Старогнатівці.

Загалом, упродовж вчорашньої доби, бойовики 67 разів порушили режим припинення вогню. Двічі найманці застосовували артилерію, 15 разів міномети, 1 – реактивні системи залпового вогню, 65 – гранатомети і стрілецьку зброю.

"Після опівночі, 20 серпня, бандформування продовжили вогневу активність поблизу Донецька", - підсумували в прес-центрі.