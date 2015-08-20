Парубій: активізація бойовиків у серпні - це розвідка боєм

Про це в інтерв’ю "5 каналу" заявив перший заступник голови Верховної Ради України Андрій Парубій.

"Те, що ми бачимо в серпні, - це є розвідка боєм, який має на меті: а) внести сум’яття, внести страх, але б) це, напевно, найважливіше тактичне завдання – розвідкою боєм виявити слабкі точки українських Збройних сил", - зазначив він.

Також Парубій наголосив, що для ворога є важливими певні дати: "Ми розуміємо, що 24 серпня як минулого року, так і цього року є тією датою, напередодні і під час якої вони починають більш активно діяти. Чи може загальний задум перейти в наступ, це залежить не тільки від бажання Путіна, це залежить не тільки від бажання бойовиків, а залежить від міцності лінії оборони українських Збройних сил".

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Як повідомляв УНІАН, 16 серпня ввечері бойовики почали потужний обстріл з важкої артилерії селища Лебединське (кол. Новоазовський район) та селища Сартана (Іллічівський район Маріуполя).

Близько 50 будинків пошкоджені, два будинки повністю зруйновані.

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Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки та співробітництва у Європі зазначає, що обстріл селища Сартана, що знаходиться поблизу Маріуполя у Донецькій області, відбувся із застосуванням забороненої Мінськими домовленостями артилерії, яка повинна була бути відведеною на визначені відстані від лінії розмежування.