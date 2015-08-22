На Луганщині диверсанти бойовиків намагалися прорвати лінію оборони сил АТО - штаб

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник.

«Ворог широко застосовував ствольну артилерію і важкі міномети, особливо на Маріупольському напрямку», - підкреслив він.

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За словами Мотузяника, на Маріупольському напрямку ситуація залишається надзвичайно складною. «Ворожий обстріл українських рубежів оборони вівся в основному з важкої артилерії. Зокрема, були обстріляні українські опорні пункти недалеко від Богданівки, Прохорівки, Старогнатівки, Лебединського та Виноградного на схід від Маріуполя. Обстрілу з гаубиць зазнали житлові квартали Прохорівки. Встановлено, що вогонь вівся з висот поблизу Білої Кам'янки, які контролюються незаконними збройними формуваннями. На цій ділянці фронту противник виявляв активність з півночі і до 10 ранку. В інший час ворожих провокацій не зафіксовано», - підкреслив він.

Мотузяник також розповів, що вчора ввечері противник обстріляв сили АТО з великокаліберних гармат поблизу села Валуйське на схід від Станиці Луганської. У той же час, на ділянці фронту Станиця Луганська – Щастя – Трьохізбенка – Кримське обстановка була спокійною.

«Ворог проявляє активність на заході Луганської області. Так, в районі Бахмутської траси бандформування обстріляли з протитанкових гранатометів і мінометів українські оборонні рубежі поблизу Новотошківського. Неспокійно було в Золотому. Ворожий обстріл з гранатометів розпочався опівдні і тривав до пізнього вечора. Тоді ж диверсійно-розвідувальна група противника здійснила спробу прорвати лінію оборони в тому районі. Після бойового зіткнення ворог змушений був відступити. Протягом доби поблизу Золотого ворог застосовував міномети, артилерію калібру 122 мм та переносні реактивні установки «Град Партизан», - розповів спікер, зазначивши, що бойовики неодноразово обстріляли з мінометів і артилерії позиції українських військових поблизу Попасної, а також Троїцького.

На Донецькому напрямку, за його словами, на від схід Світлодарського водосховища ворог провів ряд збройних провокацій після опівночі, і більше активності в цьому районі не виявляв. Кілька фактів порушення перемир'я було зафіксовано поблизу селища Зайцеве. У передмістях Горлівки вночі було відносно спокійно.

«Обстановка поблизу Донецького аеропорту залишається складною. Ворог постійно провокує українських військових на ведення вогню у відповідь, використовуючи при цьому стрілецьку зброю і міномети. Важке озброєння в цьому районі протягом доби не застосовувалося. Подібної тактики цілодобового обстрілу українських позицій ворог дотримується і в районі Красногорівки і Мар'їнки. Втім, міномети застосовуються значно частіше», - розповів Мотузяник.