На Донбасі відзначається різке посилення формувань бойовиків - Тимчук
У Донецьку відзначається різке посилення формувань бойовиків.
Про це повідомляє координатор групи «Інформаційний опір», народний депутат Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.
Про це повідомляє координатор групи «Інформаційний спротив», народний депутат Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.
«Упродовж кількох останніх діб у даний н. п. додатково перекинуто до 1,5 тисячі бойовиків «з других ешелонів». Основна частина – найманці з громадян РФ. У Київський район Донецька прибула батарея 203-мм самохідних гармат 2С7 «Пион» (5 одиниць). Також до Донецька прибуло близько 15 бензовозів, на тягачах перекинуто три танки Т-80 з Росії», - написав він.
Крім того, за даними Тимчука, у район н. п. Єнакієве та Вуглегірськ перекинуто мотострілецький батальйон бойовиків, посилений 2-ма танковими ротами: у Єнакієвому помічено до 20 БМП-1,2, а також 9 БТР-70,80 і 6 танків; у Вуглегірськ зайшло 10 танків, раніше у цей н. п. прибуло 12 одиниць інших ББМ.
Бойовики «ЛНР» продовжують підтягувати техніку і озброєння до виступу між н. п. Щастя та Станиця Луганська. У районі Червоний Яр, Паньковка, Глиняне, Весела Гора, Обозне, Привітне, Христове фіксується розгортання ще одного підрозділу терористів - посиленого зведеного мотострілецького батальйону з артилерією. Усього в районі виступу фіксується 15 танків, 34 одиниці бойових броньованих машин і артгрупа.
Також, за даними Тимчука, у «ЛНР» і «ДНР» тривають посилені «мобілізаційні заходи». З Дебальцевого та Вуглегірська молодь масово виїжджає з метою уникнути «мобілізації» (відзначаються чисельні випадки «насильницької мобілізації», аж до погрози розстрілу). На російському кордоні перестали пропускати до РФ чоловіків віком до 50-ти років.
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До Луганська перекинуто до 500 чоловік із РФ. «Ці бойовики пройшли підготовку в навчальному центрі ГРУ ГШ ЗС РФ у Ростові-на-Дону (РФ). Основна частина – випускники «диверсійних курсів». Росіяни, що прибули, маскуються під «козацтво» – одягнені в папахи, штани з лампасами тощо», повідомив Тимчук.
Крім того, через Краснодон з РФ зайшла колона техніки (15 танків і 28 БМП і БТР). Під час проходження колони в районі цього н. п. на який час був заглушений мобільний зв'язок.
Як повідомляв УНІАН, за добу бойовики понад 90 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО.
Оперативні дані групи «Інформаційне Опір».Російсько-терористичні війська на Донбасі продовжують демо...Posted by Дмитро Тимчук on 25 серпня 2015 р.