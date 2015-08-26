На Донбасі відзначається різке посилення формувань бойовиків - Тимчук

Про це повідомляє координатор групи «Інформаційний опір», народний депутат Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

Про це повідомляє координатор групи «Інформаційний спротив», народний депутат Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

«Упродовж кількох останніх діб у даний н. п. додатково перекинуто до 1,5 тисячі бойовиків «з других ешелонів». Основна частина – найманці з громадян РФ. У Київський район Донецька прибула батарея 203-мм самохідних гармат 2С7 «Пион» (5 одиниць). Також до Донецька прибуло близько 15 бензовозів, на тягачах перекинуто три танки Т-80 з Росії», - написав він.

Крім того, за даними Тимчука, у район н. п. Єнакієве та Вуглегірськ перекинуто мотострілецький батальйон бойовиків, посилений 2-ма танковими ротами: у Єнакієвому помічено до 20 БМП-1,2, а також 9 БТР-70,80 і 6 танків; у Вуглегірськ зайшло 10 танків, раніше у цей н. п. прибуло 12 одиниць інших ББМ.

Бойовики «ЛНР» продовжують підтягувати техніку і озброєння до виступу між н. п. Щастя та Станиця Луганська. У районі Червоний Яр, Паньковка, Глиняне, Весела Гора, Обозне, Привітне, Христове фіксується розгортання ще одного підрозділу терористів - посиленого зведеного мотострілецького батальйону з артилерією. Усього в районі виступу фіксується 15 танків, 34 одиниці бойових броньованих машин і артгрупа.

Також, за даними Тимчука, у «ЛНР» і «ДНР» тривають посилені «мобілізаційні заходи». З Дебальцевого та Вуглегірська молодь масово виїжджає з метою уникнути «мобілізації» (відзначаються чисельні випадки «насильницької мобілізації», аж до погрози розстрілу). На російському кордоні перестали пропускати до РФ чоловіків віком до 50-ти років.

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До Луганська перекинуто до 500 чоловік із РФ. «Ці бойовики пройшли підготовку в навчальному центрі ГРУ ГШ ЗС РФ у Ростові-на-Дону (РФ). Основна частина – випускники «диверсійних курсів». Росіяни, що прибули, маскуються під «козацтво» – одягнені в папахи, штани з лампасами тощо», повідомив Тимчук.

Крім того, через Краснодон з РФ зайшла колона техніки (15 танків і 28 БМП і БТР). Під час проходження колони в районі цього н. п. на який час був заглушений мобільний зв'язок.

Як повідомляв УНІАН, за добу бойовики понад 90 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО.