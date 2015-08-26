Після затишшя бойовики знову почали накривати вогнем з артилерії сили АТО

Про це повідомляє прес-центр АТО у Facebook.

«Поблизу Донецька, близько 20 години, по українському опорному пункту в Пісках, та двічі по наших позиціях в Опитному бойовики вели вогонь зі 120-міліметрових мінометів. А по силах АТО в Авдіївці працювала 122-міліметрова артилерія», - повідомляє прес-центр.

«Майже о 21 годині, окупанти з артилерії калібру 152 міліметри та гранатометів обстріляли наші оборонні рубежі у Троїцькому, а 122-міліметрова артилерія бандформувань била по Мар’їнці. Також у вечері, під артилерійським вогнем найманців опинилося селище Новоселівка Друга. А близько опівночі, окупанти з озброєння БМП вели вогонь по українських захисниках в Опитному і Красногорівці. Крім того, з 23 години і майже до опівночі, злочинці обстрілювали зі 122-міліметрової артилерії цивільні квартали Авдіївки», - йдеться у повідомленні.

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Неспокійно наприкінці доби було і в районі Маріуполя. Близько 19 години тричі по опорних пунктах у Старогнатівці били міномети. А о 19.50, диверсійно-розвідувальна група бойовиків намагалася обійти українські позиції поблизу Новотроїцького.

На Луганщині, ввечері, в епіцентрі протистояння опинилося селище Станиця Луганська. По силах АТО в цьому населеному пункті декілька разів бойовики вели вогонь з гранатометів, мінометів та великокаліберних кулеметів.

Загалом, упродовж вчорашньої доби – 25 серпня, бойовики 92 рази порушили режим припинення вогню. 9 разів вони застосовували артилерію, 37 – міномети, 19 гранатомети.