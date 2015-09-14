СБУ знешкодила інформаторів, які "зливали" бойовикам дані про сили АТО (фото)

Про це повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ.

Встановлено, що спільники бойовиків діяли в Одесі, Києві, Маріуполі та селі Красногорівка Донецької області. Інформатори передавали терористам позивні, частоти радіозв’язку, дані про місця дислокації, кількість особового складу, озброєння та переміщення підрозділів сил антитерористичної операції. Вони також займалися підприємницькою діяльністю та фінансували терористів.

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Співробітники спецслужби у рамках кримінального провадження за ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України затримали чотирьох інформаторів та організатора мережі, який прибув з Донецька до Одеси для передачі 200 тисяч гривень на вербування нових спільників бойовиків.

Організатору мережі оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України та судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.