СБУ затримала терористичну групу "ДНР" на чолі з місцевим міліціонером (відео)

Як повідомляє прес-центр СБУ, група складалася з чотирьох місцевих мешканців. Її ватажком був діючий співробітник кримінального розшуку одного з райвідділів міліції в Запорізькій області.

В інтересах терористів «ДНР» він вербував проросійськи налаштованих осіб для збору та передавання відомостей щодо територіальної оборони Запорізької області, українських військових формувань. Також ватажок мав організувати в регіоні низку терористичних актів. Для їх здійснення члени групи налагодили постачання боєприпасів та вибухівки з району проведення антитерористичної операції.

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Під час обшуків у зловмисників вилучено вибухівку та пристрої для її ініціації, боєприпаси до автоматичної зброї, наркотики, поліграфію з сепаратистською символікою, засоби зв’язку з терористами «ДНР».

Розпочато кримінальне провадження за ст. 258-3 (сприяння та участь у терористичній діяльності) Кримінального кодексу України.

Ватажку групи вже повідомлено про підозру у скоєнні злочину та обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Невідкладні слідчі дії тривають.