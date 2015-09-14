Бойовики зосередили вогневу активність на Артемівському напрямку - штаб

Про це повідомив прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

Наголошується, що з 6 ранку і до 18 години 14 вересня всі випадки відкриття вогню ворогом зафіксовані на Артемівському напрямку.

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"Так, о 13.15 під вогонь снайперів та стрілецької зброї противника потрапили наші позиції у селищі Зайцеве. А майже о 16 годині з великокаліберного кулемету окупанти обстріляли українські підрозділи у Лозовому. Крім того, близько 17 години злочинці застосували стрілецьку зброю неподалік Санжарівки", - йдеться у повідомленні штабу.

Унаслідок цих обстрілів втрат серед особового складу сил АТО немає.

Також зазначається, що суворо дотримуючись мирних домовленостей та не піддаючись на провокації ворога, Збройні сили України вогонь вздовж лінії розмежування не відкривали.