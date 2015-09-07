За добу бойовики 12 разів обстріляли позиції сил АТО, зранку вогнева активність припинилася - штаб

Про повідомив прес-центр АТО на сторінці у Facebook.

Поблизу Донецька близько 21 години опорний пункт сил АТО в Мар’їнці бойовики обстріляли з озброєння БМП та стрілецької зброї. Крім того, майже о 23 годині з БМП, стрілецької зброї та гранатометів найманці били по позиціях українських військових на південь від Авдіївки.

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"На Артемівському напрямку о 21.50 ворог застосовував стрілецьку зброю по українських підрозділах у населеному пункті Кірове. А близько 23 години по наших позиціях у селищі Зайцеве двічі працював ворожий снайпер", - йдеться у повідомленні.

Загалом за минулу добу проросійські бандформування 12 разів порушували перемир’я.

А вже 7 вересня, з опівночі і до 6 ранку обстрілів позицій сил АТО не було.