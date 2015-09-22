Геращенко: На наступній зустрічі в Мінську буде наголошено на негайному звільненні заручників

Про це в ефірі телеканалу «112 Україна» заявила Уповноважений президента з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі, народний депутат України з фракції «БПП» Ірина Геращенко.

«Наша група планує збиратися наступного разу вже після зустрічі в Парижі на вищому рівні. Я виступила з ініціативою з української сторони, щоб на наступному засіданні, яке відбудеться 6 жовтня, першим питанням було вислухати бачення Росії виконання зі свого боку 10-го пункту Мінських угод щодо звільнення всіх заручників. Як ми знаємо, що на території РФ утримується, щонайменше, 10 політичних ув’язнених», – сказала Геращенко.

Читайте такожПорошенко: За час дії Мінських угод із полону звільнено майже 3 тисячі українців

Депутат також нагадала, що загалом у полоні у бойовиків залишаються 156 українців.

Як повідомляв УНІАН раніше, з початку проведення Антитерористичної операції на сході України зник безвісти 271 військовослужбовець Збройних сил України. 76 солдатів, сержантів і офіцерів знаходяться в полоні.