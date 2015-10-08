Подальше відведення Києвом озброєнь терміново розгляне тристороння контактна група - Лисенко

Про це на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНІАН.

Його попросили розповісти, як учорашнє порушення перемир'я в Троїцькому може вплинути на подальший процес впровадження Мінських угод, і як Збройні сили України будуть реагувати, якщо такі випадки будуть повторюватися.

"Вчорашній інцидент кваліфікований як провокація. Він не мав масового наступального характеру. Це був обстріл. На жаль, постраждали наші військовослужбовці, але поки що не ухвалено рішення про припинення виконання Мінських домовленостей. Цей інцидент буде розбиратися на найвищих рівнях, і ми будемо домагатися того, щоб подібні інциденти більше не траплялися", - сказав Лисенко.

За його словами, подальше продовження відведення озброєння від лінії зіткнення буде залежати від сьогоднішнього рішення тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на сході України.

“Що стосується відведення озброєння, то на сьогоднішній день процес триває. Саме сьогодні відбувається верифікація вже відведених озброєнь на майданчиках, де вони зберігаються. Вона проводиться за участю представників ОБСЄ, і якщо буде прийнято рішення продовжувати відведення озброєння, і це буде залежати від рішення сьогоднішньої тристоронньої контактної групи, відведення буде тривати згідно з графіком, складеним у Генеральному штабі Збройних сил України", - заявив Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, в результаті обстрілу українського опорного пункту поблизу Троїцького поранення отримали четверо військовослужбовців.

Як повідомив прес-центр АТО, після цього обстрілу була ініційована екстрена зустріч тристоронньої контактної групи.