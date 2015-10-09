Сьогодні ОБСЄ перевірить відведення танків у зоні АТО українською стороною
07:04, 09 жовтня 2015Війна
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Упродовж вчорашньої доби у зоні АТО противник повністю дотримувався режиму припинення вогню.
ОБСЄ перевірятиме відведення танків / Фото УНІАН
Про це прес-центр АТО повідомив на своїй сторінці у Facebook.
Не зафіксовано штабом АТО і випадків відкриття вогню на тимчасово окупованій території в районі лінії розмежування.
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Водночас, незважаючи на перемир’я, сили АТО перебувають на позиціях у стані бойової готовності, триває дообладнання ліній оборони.
"Також сьогодні продовжать роботи з верифікації представники ОБСЄ. Міжнародні спостерігачі перевірять відведені українською стороною танки на відповідність заявленій кількості та заводські номерні знаки", - йдеться у повідомленні штабу.
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