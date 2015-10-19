Доба в зоні АТО минула спокійно, військові готуються до відведення озброєння
07:37, 19 жовтня 2015Війна
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Минула доба у зоні проведення АТО пройшла спокійно.
Другий етап відведення озброєння повинен розпочатися вже завтра / dpsu.gov.ua
Про це йдеться в повідомленні прес-центру АТО на сторінці в соцмережі.
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"Українські військові, відповідно до Мінських домовленостей, завершують підготовку озброєння, передбаченого до відведення від лінії зіткнення на відстань не менше 15 км", - говориться в повідомленні.
В прес-центрі зазначили, що другий етап повинен розпочатися вже завтра, і відведення озброєння має проводитися обома сторонами синхронно. "То ж залишається дочекатися готовності до таких самих дій нашого противника", -підкреслили в прес-центрі.
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