Доба в зоні АТО минула спокійно, військові готуються до відведення озброєння

Про це йдеться в повідомленні прес-центру АТО на сторінці в соцмережі.

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"Українські військові, відповідно до Мінських домовленостей, завершують підготовку озброєння, передбаченого до відведення від лінії зіткнення на відстань не менше 15 км", - говориться в повідомленні.

В прес-центрі зазначили, що другий етап повинен розпочатися вже завтра, і відведення озброєння має проводитися обома сторонами синхронно. "То ж залишається дочекатися готовності до таких самих дій нашого противника", -підкреслили в прес-центрі.