Вночі в зоні АТО не пролунав жоден постріл

Про це йдеться в повідомленні прес-центру АТО на сторінці в соцмережі. "За кожним кроком наших військових пильно стежили представники місії ОБСЄ, які проводять верифікацію відведеного озброєння", - зазначили в прес-центрі.

Читайте такожУкраїнські військові завершили відведення мінометів калібром до 100 міліметрів у секторі "А" "Набридла війна і тим, кого спочатку задурили терористичні пропагандисти. Багато членів НЗФ, розуміючи невідворотність покарання за свої дії, намагаються позбутися зброї та боєприпасів. Вони вивозять її в лісопосадки, на звалища чи просто скидають у каналізаційні колектори. Представники так званих "МВС" так званих "ДНР" та "ЛНР" щодня знаходять ящики з боєприпасами, безліч автоматів, гранатометів, десятки тисяч патронів, гранат і багато іншого. Навіть знаходячись у повній інформаційній ізоляції вони почали розуміти, що бути агресором – це бути вбивцею", - підкреслили в прес-центрі.