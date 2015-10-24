Ніч у зоні АТО пройшла спокійно, військові готуються до зими

Ніч, 24 жовтня у зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі пройшла без порушень Мінських домовленостей.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

«Українські військові продовжують обладнувати свої позиції, закінчують підготовку автомобільної та іншої техніки до експлуатації у зимових умовах», - йдеться у повідомленні.

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У штабі АТО нагадали, що сьогоднішній день є офіційним щодо оголошення про відвід танків від лінії розмежування.

«Протягом кількох днів триватиме верифікація місії ОБСЄ, після чого наші військові розпочнуть відведення артилерійських гармат калібром до 100 мм», – зазначили у прес-центрі АТО.