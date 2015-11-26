Найбільш напружена ситуація в зоні АТО зберігається в районі Авдіївки, Пісків і Красногорівки

Про це повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник. Спікер зазначив, що на Луганському напрямку вчора було спокійно.

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Говорячи про Донецький напрямок, Мотузяник розповів, що на Світлодарській дузі поблизу селища Луганське вчора відбулася серія ворожих провокацій із застосуванням гранатометів та кулеметів. "Кожен з цих інцидентів тривав не більше 10 хвилин", - заявив Мотузяник.

В той же час, на околицях Горлівки було відносно спокійно, але південніше – поблизу Верхньоторецького та Троїцького бойовики неодноразово вели вогонь по українських позиціях, переважно у світлу пору доби.

"На ділянці фронту Авдіївка, Опитне, Піски, Красногорівка, Мар’їнка, Таранчук обстановка залишається незмінно складною. Саме тут фіксується найбільша кількість ворожих провокацій, утім на відміну від минулих днів, на цьому напрямку ворог важке озброєння не застосовував", - сказав Мотузяник.

На Маріупольському напрямку вчора за добу ситуація була спокійною. "Однак у вечері ворог застосував реактивні системи залпового вогню "Град". Починаючи з 20:00 впродовж 20 хвилин було здійснено спочатку одиночні пуски, а потім і повний залп", - повідомив речник АП. За його словами, встановлено, що бойовики вели вогонь з району селища Спартак у бік Горлівки. Загалом було випущено більше 20 ракет. Мотузяник нагадав, що зазначені населені пункти перебувають на окупованій території, а реактивнісистеми залпового вогню "Град" мали б бути давно відведеними від лінії розмежування.