В зоні АТО не вщухають провокації: бойовики обстріляли позиції військових 22 рази

Як повідомляє на своїй сторінці у Facebook прес-центр АТО, зокрема терористи вели вогонь в бік наших позицій на Донецькому на Артемівському напрямках.

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«З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї загарбники вели вогонь у напрямку Верхньоторецького, Авдіївки, Пісків та Опитного», - йдеться у повідомленні.

На Артемівському напрямку з цих же видів зброї терористи обстрілювали Луганське та Майорськ.

Також, як зазначається, найманці вели прицільний вогонь по наших позиціях неподалік Авдіївки з протитанкових, автоматичних гранатометів, а також стрілецької зброї.

Загалом з 18.00 до 6 ранку відбулося 22 обстріли.

Нагадаємо, начальник Генерального штабу -головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Віктор Муженко видав розпорядження, згідно з яким з 00 годин 25 листопада військовослужбовцям ЗСУ заборонено відкривати вогонь.

У Генштабі уточнили, що українські військові в зоні АТО можуть відкривати вогонь у відповідь виключно в разі загрози їхньому життю та здоров’ю.