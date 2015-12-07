Загроза наступу військ Путіна: в РНБО пояснили, чому Україна не може зменшити видатки на оборону

Про це заявив секретар РНБО Олександр Турчинов після вручення медалей та подяк військовим та волонтерам, передає ТСН.

За його словами, це необхідно, оскільки досі не завершено військові дії та не зменшена загроза наступу російських військ.

"РНБО вважає, що виходячи з тих загроз, які сьогодні реально стоять перед країною, ми не можемо зменшувати наші видатки на сектор оборони і безпеки", - заявив Турчинов.

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За його словами, саме тому сукупні видатки в державному бюджеті на сектор безпеки і оборони повинні бути, як прописано в стратегії національної безпеки і оборони та у Військовій доктрині 5% від ВВП. "Це, безумовно, дуже серйозний ресурс – близько 113 млрд грн", - пояснив він.

"Ми не зменшимо наші видатки на оборону, доки повністю не буде звільнена територія України – як на сході, так і на півдні", - підсумував секретар РНБО.

Раніше УНІАН повідомляв, у 2016 році витрати на армію коштуватимуть Україні 100 мільярдів гривень. РНБО пропонує уряду передбачити у проекті Держбюджету на 2016 рік видатки на забезпечення національної безпеки і оборони в обсязі 5 відсотків від валового внутрішнього продукту для сектору безпеки і оборони, при цьому фінансування потреб цього сектору передбачити в обсязі не менше 100 млрд грн із загального фонду держбюджету.