У 2016 році витрати на армію коштуватимуть Україні 100 мільярдів гривень

Порошенко підписав укази про рішення РНБО щодо пропозицій до проекту Держбюджету-2016 за статтями, пов'язаними із забезпеченням національної безпеки і оборони та про рішення РНБО «Про забезпечення видовою інформацією державних органів» від 11 листопада 2015 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, РНБО пропонує уряду передбачити у проекті Держбюджету на 2016 рік видатки на забезпечення національної безпеки і оборони в обсязі 5 відсотків від валового внутрішнього продукту для сектору безпеки і оборони, при цьому фінансування потреб цього сектору передбачити в обсязі не менше 100 млрд грн із загального фонду держбюджету.

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«Доручено передбачити видатки на розвиток озброєння, військової та спеціальної техніки для потреб Збройних Сил України з урахуванням стандартів держав – членів НАТО», - йдеться у повідомленні.

Визначено пріоритетні напрямки першочергового фінансування, за якими має бути вжито заходів у 2016 році.

Зазначається, що МЗС разом з Міністерством оборони, МВС та Службою безпеки доручено у 2016 році активізувати роботу щодо використання ресурсів трастових фондів НАТО, іншої міжнародної технічної та гуманітарної допомоги з метою нарощування оборонного потенціалу України.

У рішенні РНБО Міністерству фінансів доручено посилити контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства у сфері національної безпеки і оборони та забезпечити своєчасне реагування на факти порушення такого законодавства.