Після захоплення Комінтернового бойовики готуються до провокацій у районі Широкиного - розвідка
Ситуація в зоні проведення АТО залишається складною, противник продовжує інтенсивний вогневий вплив на українських військових із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Про це повідомили у Головному управлінні розвідки при Міноборони України.
Так, протягом доби зусилля противника зосереджувались на розширенні окупованих територій за рахунок захоплення населених пунктів у так званій "сірій зоні".
"22 грудня противник зайняв Комінтернове (Маріупольський напрямок) та здійснює підготовку до активізації провокаційних дій проти сил АТО у районі Широкиного", - йдеться у повідомленні розвідки.
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Крім того, представникам Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ надана інформація про наявність у районах Первомайськ, Донецьк та Комсомольське забороненого Мінськими домовленостями озброєння – танків та САУ.
Також наголошується, що бойовики ведуть розвідку із залученням диверсійних розвідувальних груп, розвідувальних підрозділів бригад першого ешелону. Зазначається, що зусилля противника спрямовані на підтриманні угруповання російських окупаційних військ у готовності до негайного задіяння.
Раніше сьогодні УНІАН повідомляв, що бойовики, котрі вчора увійшли в село Комінтернове поблизу Маріуполя, проводять обшуки у будинках місцевих мешканців та мінують територію.