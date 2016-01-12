У Донецьку бойовики обстріляли з міномета власні позиції: один загинув, троє поранені - розвідка
В окупованому Донецьку бойовики обстріляли з міномета власні позиції, в результаті один бойовик загинув і троє отримали поранення.
Про це повідомило головне управління розвідки Міністерства оборони України.
"9 січня в Донецьку біля "Вольво-центру" в результаті "дружнього" мінометного обстрілу загинув один військовослужбовець (терористів), ще троє отримали поранення", – сказано в повідомленні.
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У повідомленні наголошується також, що російське окупаційне командування демонструє зневагу до потреб найманців з числа жителів окупованих територій.
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"Встановлені факти ігнорування командирами звернень членів сімей бойовиків про надання допомоги на поховання загиблих учасників збройних формувань", – сказано в повідомленні.
Крім того, зафіксовані чергові випадки непокори і невиконання наказів командування з боку молодшого начальницького складу окупаційних військ.