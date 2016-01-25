Бойовики протягом дня 24 рази обстріляли опорні пункти сил АТО

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у соцмережі. Зазначається, що в зоні проведення операції проросійські бойовики продовжують вести вогонь по українських позиціях, нехтуючи будь-якими домовленостями щодо врегулювання конфлікту.

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«З початку доби окупанти 24 рази обстрілювали наші опорні пункти. Всі випадки порушень «режиму тиші» відбулися на Донецькому напрямку. Найбільша кількість обстрілів зафіксована неподалік Донецького летовища. Ворог зі стрілецької зброї, кулеметів великого калібру та гранатометів вів вогонь по наших укріпленнях в Опитному та Пісках», - йдеться в повідомленні.

Як зазначають у штабі, опорні пункти українських військ неподалік Зайцевого та Новгородського, що в районі тимчасово окупованої Горлівки, були обстріляні зі стрілецької зброї та гранатометів різних систем.

На Маріупольському та Луганському напрямках бойові дії не велися.