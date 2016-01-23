Бойовики сьогодні 11 разів обстріляли позиції сил АТО, переважно - на донецькому напрямку

Про це прес-центр штабу АТО повідомляє на своїй сторінці у соцмережі. «В зоні проведення АТО проросійські найманці продовжують вести вогонь по позиціях Збройних сил України. З початку доби зафіксовано 11 випадків порушення режиму «повної тиші».

Читайте такожЗа минулу добу в зоні АТО один український військовий загинув, ще один отримав поранення - ЛисенкоПереважна більшість обстрілів зафіксована в районі Донецького летовища. Сім разів бойовики з гранатометів та стрілецької зброї вели вогонь по наших опорних пунктах в селищі Піски. В районі Опитного «працював» ворожий снайпер», - зазначається у повідомленні.

Крім того, з автоматичного гранатомету та стрілецької зброї противник обстрілював позиції Збройних сил України неподалік Мар’їнки та Зайцевого, що на Світлодарській дузі.

«Незважаючи на провокації окупантів, українські воїни продовжують неухильно виконувати всі умови Мінських домовленостей щодо деескалації конфлікту на Донбасі», - наголосили у штабі.