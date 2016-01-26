До Тореза прибув підрозділ бойовиків чисельністю до роти – ІС

Про це свідчать оперативні дані групи «Інформаційний Спротив».

«Зазначено прибуття до навчального центру бойовиків «Торез» підрозділу чисельністю до роти, при 4-х танках, 2-х БМП-2 і 1-м БТР-80», - йдеться в повідомленні. Зазначається, що в складі підрозділу – «мобілізовані» місцеві жителі, які прибули проходити «курс молодого бійця».

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За даними «ІС», у напрямку до населеного пункту Пантелеймонівка в темний час доби бойовики перекидають бронетехніку (по 1-2 одиниці). Протягом двох діб фіксувалося перекидання не менш як 6 одиниць БМП і МТ-ЛБ, а також двох танків.

«У районі н. п. Безіменне зафіксовано появу танків бойовиків (3 од.) – таким чином противник посилює резерв для флангу формування, яке займає позиції по рубежу Заїченко – Саханка», - повідомляє «ІС».