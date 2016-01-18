Бойовики перекидають бронетехніку в Петровський район Донецька - ІС
11:38, 18 січня 2016Війна
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У районі Донецька російсько-терористичні війська продовжують нарощувати сили й засоби одразу на кількох ділянках у першій лінії на північно-західному напрямку.
REUTERS
Про це свідчать оперативні дані групи "Інформаційний Спротив".
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Крім раніше розгорнутих у Петровському районі Донецька декількох бронегруп, бойовики впродовж останніх двох діб перекинули в цей район шість одиниць ББМ (здебільшого БМП-2), мінометну батарею (шість одиниць 82-мм автоматичних мінометів 2Б9 "Васильок").
Крім того, "на Трудовських і Жилплощадці фіксуються на обладнаних позиціях нові розрахунки СПГ-8 і ЗУ-23-2".
Як повідомлялося, загалом за минулу добу ворог 48 разів обстрілював позиції українських військ.
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