Бойовики перекидають бронетехніку в Петровський район Донецька - ІС

Про це свідчать оперативні дані групи "Інформаційний Спротив".

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Крім раніше розгорнутих у Петровському районі Донецька декількох бронегруп, бойовики впродовж останніх двох діб перекинули в цей район шість одиниць ББМ (здебільшого БМП-2), мінометну батарею (шість одиниць 82-мм автоматичних мінометів 2Б9 "Васильок").

Крім того, "на Трудовських і Жилплощадці фіксуються на обладнаних позиціях нові розрахунки СПГ-8 і ЗУ-23-2".

Як повідомлялося, загалом за минулу добу ворог 48 разів обстрілював позиції українських військ.