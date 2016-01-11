ОБСЄ зафіксувала 32 танки на тимчасово окупованому Донбасі у порушення Мінських угод

Про це сказано у звіті місії за минулі вихідні.

Зазначається, що за межами визначених Мінськими угодами та додатком про відведення озброєння калібром менше 100 мм місць відведення та зберігання важкого озброєння, спостерігачі зафіксували зосередження танків на територіях, які контролюються бойовиками.

Зокрема, 9 січня спостерігачі нарахували загалом 32 танки (Т-72 та Т-654) на двох різних територіях в районі контрольованого бойовиками "ДНР" села Тернове (57 км на схід від Донецька).

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Також 10 січня було помічено один танк, завантажений на військову вантажівку в районі контрольованого бойовиками "ЛНР" селища Успенка (23 км на південний захід від Луганська). Ця вантажівка рухалася в бік селища Мирне (41 км на південний захід від Луганська), яке також належить бойовикам "ЛНР".

Раніше УНІАН повідомляв, що спостерігачі ОБСЄ 9 і 10 січня під час перебування у селищі Комінтернове зафіксували два сплески ведення вогню зі стрілецької зброї. Також, у вихідні дні зафіксовано близько 20 бойовиків "ДНР" Комінтерново.