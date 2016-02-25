ОБСЄ помітила фургон з написом "Вантаж 200", що перетнув українсько-російський кордон

Про це йдеться у тижневому звіті місії, яка базується на російських прикордонних пунктах пропуску "Гуково" та "Донецьк" у Ростовській області (ці пункти межують з українськими пропускними пунктами "Червонопартизанськ" та "Ізварине"), з 17 по 23 лютого 2016 року.

"22 лютого зареєстрований в Україні фургон прибув на прикордонний пункт пропуску зі сторони Російської Федерації. Фургон збоку мав напис "похоронний транспорт" російською мовою, а також на лобовому склі був знак з написом "Вантаж 200" російською мовою", - йдеться у повідомленні.

Спостерігачі не змогли визначити, чи перевозив цей транспортний засіб труну.

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У місії уточнили, що раніше, 21 лютого о 5:50, вони бачили, як цей фургон перетинав кордон у напрямку Російської Федерації.

Як повідомляв УНІАН, 20 лютого Головне управління розвідки Міністерства оборони України стаерджувало, що у районі Мар'їнки у Донецькій області загинуло 9 військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації, ще 8 отримали поранення.

23 лютого українська розвідка повідомляла, що на Донбасі загинуло ще четверо російських диверсантів та двоє саперів.