Під Мар'їнкою загинули дев'ятеро російських військових - розвідка

Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

"Підтверджено втрати російських окупантів у районі н.п.Мар’їнка: дев’ять військовослужбовців ЗС РФ загинуло, вісім отримали поранення. 19 лютого ц.р. тіла загиблих громадян РФ приховано вивезено з Донецька до Росії", - наголошується у повідомленні.

"З огляду на можливість відновлення активних бойових дій, відмічаються масові звільнення особового складу з’єднань та частин 1 АК (армійського корпусу). 19 лютого ц.р. дев’ять військовослужбовців 3 окремої мотострілецької бригади (Горлівка) написали рапорти на звільнення з подальшим поверненням до Росії. На теперішній час укомплектованість окремих підрозділів цього з’єднання особовим складом складає до 50%", - стверджують у розвідці.

У повідомленні зазначається, що подібна ситуація спостерігається у 9 окремому мотострілецькому полку (Новоазовськ), де рапорти на звільнення з подальшим поверненням до Росії написали майже всі молодші командири артилерійських підрозділів

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"У рамках активізації мобілізаційних заходів, окупаційною владою РФ у Луганську здійснюється масове вручення повісток чоловікам віком 18-45 років. Побоюючись примусової мобілізації, переважна частина потенційних призовників намагається виїхати на територію мирної України", - заявляють у розвідці.

Водночас наголошується, що "з огляду на постійні втрати особового складу та значні ускладнення в проведенні мобілізації, з території Росії на окуповані території Донбасу щоденно прибувають військовослужбовці ЗС РФ для поповнення з’єднань та частин 1 і 2 АК. 19 лютого до м.Алчевськ прибула чергова команда понад 100 російських військовослужбовців рядового та сержантського складу".

Раніше, 18 лютого, розвідка заявляла, що впродовж двох днів на тимчасово окупованому Донбасі загинули 5 російських десантників та ще двоє отримали поранення.